اخبار الخليج – المركز الوطني للأمن السيبراني يشارك في (المنتدى الخليجي للأمن السيبراني 2022)

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد المركز الوطني للأمن السيبراني ممثلاً بالسيد أحمد عيسى أبو الفتح مدير إدارة الاستجابة الوطني، والسيدة عايشة أحمد حاجي مدير إدارة المتابعة والتثقيف، في المنتدى الخليجي للأمن السيبراني 2022، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني تحت شعار (المنظر العالمي لتهديدات وتحديات الأمن السيبراني)، وذلك بمقر أكسبو 2020 دبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في قطاعات الشؤون الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
حيث يهدف هذا المنتدى إلى استعراض أهم قضايا وأبرز التحديات والتطورات الرقمية في الفضاء السيبراني في مختلف القطاعات الحيوية، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من دول المجلس والعالم.
وخلال المنتدى، تطرق السيد أحمد عيسى أبو الفتح مدير إدارة الاستجابة الوطني إلى الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني التي أعدتها لجنة المراكز الوطنية لطوارئ الحاسبات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استعرض التحديات، مبادئ الاستراتيجية، والمرتكزات الخمسة للاستراتيجية التي تشمل الجانب التنظيمي والمؤسسي، الإجراءات القانونية، التدابير الفنية والإجرائية، بناء القدرات الوطنية، والتعاون الدولي. كما تم استعرض طريقة عمل لجنة المراكز الوطنية لطوارئ الحاسبات بناء على الاستراتيجية الاسترشادية المعدة.
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