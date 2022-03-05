اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس اليوم مغبر في البداية وغائم مع فرصة لتساقط الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون مغبرا في البداية وغائما مع فرصة لتساقط أمطار أحياناً، و يتحول إلى معتدل مع بعض السحب عند المساء.
الرياح: شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، و تصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.
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