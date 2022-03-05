محمد بن مسعود - الدمام - رد فعل مفاجئ لهيئة كبار العلماء في المملكة على تصريحات الامير محمد بن سلمان لمجلة امريكية

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اليوم الجمعة، بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن المملكة قائمة على الإسلام، وأنها في تعاليمها ترجع إلى ما كان عليه النبي محمد ﷺ، وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم.

وقالت الأمانة: إن تصريحات ولي العهد في لقائه مع مجلة أتلانتيك الأمريكية توضح النهج الراسخ للمملكة في سيرها على نهج الكتاب والسنة دون تعصب مذهبي، كما توضح منهجها الراسخ في محاربة التطرف والإرهاب.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضافت أن المملكة – بتوفيق الله- كانت الرائدة بين دول العالم في اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وتتبع رموزه؛ سواء من القاعدة أو داعـش أو الإخوان، أو غيرها من جماعات التطرف والإرهاب.

وأشادت بما أكد عليه ولي العهد من أن الدولة ماضية في التطور وفقًا لمقوماتها الثقافية والاقتصادية وشعبها وتاريخها في إطار رؤية 2030، وبما أظهره من صلابة موقف المملكة الذي يمنع الآخرين من التدخل في شؤوننا الداخلية، حيث إن هذا الأمر يخص السعوديين فقط.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته التي تعمل ليل نهار لتكون المملكة في مصافّ الدول الأولى في العالم.

المصدر: أخبار 24