المركز الوطني للأرصاد : عوائق ترابية في منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .

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