شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.