محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح تطبيق “توكلنا” سبب ظهور حالة “مخالف” في التطبيق لدى بعض المستفيدين الخاضعين للحجر المؤسسي.
وأشار التطبيق إلى أن ظهور حالة حجر مؤسسي مخالف في التطبيق يعني أن المستفيد خالف الإجراءات المطلوبة للخروج من الحجر، وذلك بعد إتمام 5 أو 3 أيام من تاريخ الوصول، مبينًا أنه قد يكون خالف عدد المسحات المطلوبة أو أوقات المسحات المطلوبة.
جاء ذلك ردًا على استفسار بشأن خروج إحدى المستفيدات من الحجر المؤسسي بفندق مع شركة الطيران عقب وصولها إلى المملكة، بداعي انتهاء الحجر وظهور أنها مخالفة في تطبيق توكلنا.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “توكلنا” بشأن ظهور حالة “مخالف” لدى بعض الخاضعين للحجر المؤسسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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