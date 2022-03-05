زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عبر الفيديو، حسبما قال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس.
وسيوجّه زيلينسكي رسالته عبر تطبيق زوم للفيديو خلال فترة النهار بتوقيت واشنطن.
وفي مواجهة تصاعد الصراع في أوكرانيا، دعا عدد من النواب إدارة بايدن إلى تعزيز الرد على موسكو، لا سيما من خلال تعليق الواردات الأمريكية من النفط الروسي، وهي خطوة رفض البيت الأبيض حتى الآن اتخاذها.
وعبّر زيلينسكي أمس الجمعة عن أسفه للقرار “المتعمد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.
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