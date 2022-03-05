مجلس الأمن يجتمع الاثنين حول أزمة أوكرانيا الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مرة جديدة الاثنين الساعة 15:00 (20:00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بناءً على طلب الولايات المتحدة وألبانيا، حسبما قالت مصادر دبلوماسية أمس الجمعة.

وستَلي الجلسة العامة الاثنين مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ 15، بناءً على طلب المكسيك وفرنسا، حسبما قال دبلوماسي لم يكشف هويته لوكالة فرانس برس.