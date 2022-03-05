“الغذاء والدواء” توجه نصائح وإرشادات قبل شراء قلم الأنسولين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع عدة نصائح قبل شراء قلم الأنسولين، موضحة أنه للاستخدام الشخصي فقط، ولا يجب مشاركته مع الآخرين.

وأشارت الهيئة إلى أنه قبل شراء قلم الأنسولين ينبغي التأكد من أنه مرخّص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وتوفر ضمان للجهاز، وتاريخ انتهاء صلاحيته.

وأوصت باتباع خطوات عدة عند استخدام قلم الأنسولين أبرزها: التخلص من الإبرة في المكان المناسب ووضعها في حاوية صلبة يمكن غلقها، ومعرفة سجل تاريخ الفتح، لأن صلاحيته بعد الفتح من 7-28 يومًا، ويعتمد ذلك على نوع القلم، مع ضرورة مراجعة النشرة الداخلية.

كما نوهت إلى أن التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2- 8 درجات مئوية، وحفظ الأنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية، محذرة من تعريض الأنسولين لأشعة الشمس لأنه يؤثر على سلامته.