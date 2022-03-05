أمير الباحة: حوار ولي العهد لمجلة “أتلانتيك” أوضح للجميع قوة المملكة وتلاحم القيادة بالشعب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مع مجلة “أتلانتيك”.

وقال سموه: مثل كل مواطن سعودي أشعر بالفخر والاعتزاز بما حمله هذا الحوار من الوضوح والصراحة والشفافية العالية التي طرحها سمو ولي العهد، حيث أكد سموه الالتزام التام بثوابت هذه البلاد وتلاحم القيادة بالشعب وثقة سموه وتأكيده على أن رؤية المملكة 2030 هي مستقبل كل مواطن سعودي، وأن المملكة تجسد العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي والمكانة العالمية التي تستحقها بين دول العالم.

ودعا سمو أمير منطقة الباحة، الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمد سمو ولي عهده الأمين بالعون والتوفيق لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.