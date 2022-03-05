الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غير محدد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير محدد.

ونهاية الشهر الماضي، تم رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية، ولم توضح وكالة الأنباء الرسمية نوع الصاروخ الذي استخدم في التجربة، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونج يانج حيث يوجد المطار الدولي.

ونقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن مسؤولين،أن التجربة التي أجرتها بيونج يانج أمس كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

وكانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017.

وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/ كانون الثاني.