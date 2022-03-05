شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية بالشرقية.. عوالق ترابية وغيوم حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” تأثر أجواء المنطقة الشرقية بتقلبات جوية، تشمل رياحًا نشطة ومثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتكون مائلة للاستقرار وغائمة جزئيًا، اليوم السبت، وغدًا الأحد، مع وجود عوالق ترابية تستمر حتى نهاية الأسبوع، ويشمل ذلك عددًا من محافظات المنطقة الشرقية.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: إن معظم مناطق المملكة تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تفاوت في ارتفاع درجات الحرارة تتجاوز الـ 30 درجة مئوية بسرعة رياح تتجاوز 40 كيلو مترا في الساعة، وفي المنطقة الشرقية تتأثر معظم المحافظات بتقلبات جوية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار مع انعدام للرؤية الأفقية يصل إلى أقل من 1 كيلو متر، مع فرصة هطول أمطار رعدية، وتبدأ بالأجواء في الاستقرار النسبي اليومين القادمين مع تكون غيوم جزئية على أجزاء من المنطقة الشرقية مع استمرار وجود عوالق ترابية حتى نهاية الأسبوع.