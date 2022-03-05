شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة عام لـ«إسقاط» المركبات التالفة والمهملة «دون رسوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات المهملة أو التالفة، داخل الأحياء السكنية في مدن ومحافظات المملكة، إلى المبادرة بإزالتها وإسقاطها من سجلاتهم لدى الإدارة العامة للمرور، والاستفادة من المهلة التصحيحية التي بدأت يوم الثلاثاء الأول من مارس 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة داخل المدن بيئيا وأمنيا؛ تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

مهلة تصحيحية

وأوضحت «البلدية والإسكان» و«المرور»، في بيان مشترك، أمس، أنه يمكن لمُلاك المركبات المهملة أو التالفة الاستفادة من المهلة التصحيحية بالمبادرة بإسقاطها من سجلاتهم، على أن تستمر المهلة لمدة عام كامل.

رسوم وغرامات

وأكد الطرفان إعفاء مُلاك المركبات خلال المهلة من الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات لمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها «التشليح»، أو محال مكابس الحديد المعتمدة.

مراتب متقدمة

وأشار البيان إلى أن إزالة المركبات المهملة أو التالفة داخل المدن بمبادرة وتفاعل من ملاكها ستعمل على معالجة التشوه البصري الذي تسببه المركبات التالفة أو المهملة داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن، ما يعزز جودة حياة والبيئة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوار، وكذلك تحقيق المدن السعودية مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

نقل الملكية

ودعا البيان إلى ضرورة مبادرة ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى إسقاطها من سجلاتهم لدى الجهات الرسمية أو نقل ملكية المركبة التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها «التشليح»، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، بهدف تحسين الخدمات داخل المدن، ويمكن التبليغ عن مواقع السيارات المخالفة من قِبل المواطنين من خلال خدمة «صور وأرسل» عبر تطبيق «بلدي».

آليات الإزالة

من ناحيته، أشار المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية إلى أن هناك آليات في البلديات لإزالة المركبات التي يتركها أصحابها لمدد طويلة، والتي تشوه المنظر الحضري العام.

إسقاط اللوحات

وبيَّن أنه في حال عدم تجاوب أصحاب المركبات مع الإنذارات الموجهة، فإنه يحق للأمانة والبلديات اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة لديها، مشيرا إلى قرار وزارة الداخلية بإعفاء أصحاب المركبات التي يود أصحابها إسقاط لوحاتها من الرسوم الحكومية، مهما بلغت قيمة تلك الرسوم، محددة بمدة عام واحد فقط.

دفع الرسوم

ونصح أصحاب المركبات التالفة بالاستفادة من هذه الفرصة خلال مدة السماح، وذلك بالتوجه للمرور لإنهاء إجراءات إسقاط لوحات مركباتهم، موضحا أن من يتخلف عن ذلك سيضطر إلى دفع كامل الرسوم بعد انتهاء مهلة السماح.