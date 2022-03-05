شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبقة الأساس بطريق «الظهران - العقير - سلوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، طبقة الأساس الحصوي الثانية على طريق «الظهران - العقير - سلوى»، بطول 62 كم، من إجمالي 66 كم، ويجري العمل بالجسر الرئيسي مع طريق «الهفوف - سلوى»، وتم الانتهاء من صب 28 «جيردر» من إجمالي 40، وخرسانة قاعدتين، وجارٍ عمل تركيب عبارات تصريف المياه للطريق.

وواصل فرع النقل أعمال إصلاح طريق الدائري الجنوبي بمحافظة الأحساء، بطول إجمالي 20 كم في الاتجاهين، وتم الانتهاء من 10 كم في الاتجاه الرئيسي، وإعادة الدهانات بطول 6 كم، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وانتهى الفرع كذلك من أعمال تحسين تقاطع طريق «صلاصل - بقيق» مع طريق الثمامة، وتنفيذ دورانين بالإضافة إلى تحسين منطقة الربط للتقاطع، وذلك ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.