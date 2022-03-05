شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 103 حواجز خرسانية من شوارع العمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية العمران، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 103 حواجز خرسانية؛ للحد من التشوه البصري داخل النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك امتدادا لمبادرة إزالة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

فيما تواصل بلدية العيوان تنفيذ الخطط الدورية لصيانة أعمدة وفوانيس الإنارة في مدينة العيون والقرى التابعة لها. على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».