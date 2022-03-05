شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أركان توعوية لمكافحة السمنة بـ«الشرقية الترفيهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت حملة «السمنة»، التي فعَّلها تجمع الشرقية الصحي، في مهرجان الشرقية الترفيهي، وتختتم اليوم، بواجهة الدمام البحرية، تعريف أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة للسمنة في نموذج الرعاية بالتجمع، وزيادة الوعي بأهمية تقليل وقت جلوس الأطفال أمام الشاشات في مكافحة السمنة، من خلال 9 أركان توعوية.

وتضمنت عيادة المدرب الصحي توضيح الخدمات المقدمة وأماكن وجود العيادات في المراكز الصحية، وركنا خاصا لقياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم، وركن الغذاء الصحي والنشاط البدني، وركن الصحة النفسية، وركن التدخين، وركن التعليم بالترفيه عن طريق عرض ألعاب الذكاء، وركن تحليل الشخصيات، وركن الطب الوقائي للتطعيمات.