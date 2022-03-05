شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 479312 م3 من مخلفات البناء بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة حفر الباطن، 479312 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء خلال العام الماضي، ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة إلى أنها عالجت 2810 بلاغات خاصة بمخلفات البناء والهدم، مؤكدةً استمرارها في معالجة التشوهات البصرية من إصلاح حفر الشوارع والنظافة العامة وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة عبر منصة بلدي ومعالجتها.