شكرا لقرائتكم خبر عن غياب البدائل يتسبب في تكدسات على جسر «الصناعية الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد جسر الصناعية الأولى، أمس الأول الخميس، تكدسات مرورية، وازدحامات بشكل يومي، خاصة في أوقات الذروة، وذلك بعد إغلاق الجسر، يوم الإثنين الماضي، رغم أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، قد أعلن إغلاق الجسر لـ 5 أيام لإصلاح فواصل التمدد، يوم 14 فبراير الماضي. ولم يحدد فرع النقل طرقًا بديلة للجسر المغلق، الأمر الذي تسبب في تكدسات عالية للسيارات، واختناقات، وطوابير متوقفة لمسافات طويلة.

كان فرع وزارة النقل قد أعلن بدء أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الصناعية الأولى على طريق الملك فهد، في اتجاه الخبر، بدءا من يوم الإثنين 1443/7/13هـ الموافق 2022/2/14م ولمدة 5 أيام لكل اتجاه.