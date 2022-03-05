شكرا لقرائتكم خبر عن 1053 جولة رقابية تكشف 57 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، وأغلقت منشأة واحدة، وذلك في 1053 جولة رقابية نفذتها الأمانة أمس الأول، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» كذلك بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.