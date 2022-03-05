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تسجيل 363 إصابة «كورونا» جديدة.. و«الحرجة» 461

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الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 363 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 559 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 461 حالة، كما سجلت حالة وفاة واحدة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 746836 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 726351 حالة، والحالات النشطة 11480، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 9005 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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