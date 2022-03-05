شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 363 إصابة «كورونا» جديدة.. و«الحرجة» 461 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 363 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 559 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 461 حالة، كما سجلت حالة وفاة واحدة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 746836 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 726351 حالة، والحالات النشطة 11480، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 9005 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.