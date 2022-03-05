شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مشاركا في ملتقى «مشرفي الحوار الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 21 مشرفًا ومشرفة، يمثلون مختلف مناطق ومحافظات المملكة، في ملتقى مشرفي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي نظمه المركز، أمس الأول، في مقره بالرياض.

وأكد أمين عام المركز د. عبدالله الفوزان أن هذا اللقاء فرصة لاستعراض إسهاماتهم في مناطق المملكة المختلفة للحوار والتشاور، وهو امتداد للقاءات سابقة معهم لتطوير العمل.

وأشاد بالجهود التي يقومون بها في إيصال رسالة المركز لجميع مناطق المملكة، مشددًا على أن المركز يسعى دائما لتقديم جميع التسهيلات لإنجاح وإبراز دور المشرفين والمشرفات في جميع المناطق والمحافظات في خدمة رسالة الحوار.

يذكر أن عدد فعاليات مشرفي ومشرفات المناطق خلال العام الماضي بلغ 116 فعالية ومشاركة استفاد منها نحو 15.976 مواطنا ومواطنة في جميع مناطق المملكة منها 44 ديوانية حوارية، و43 مقهى حواريا، و29 فعالية متنوعة.