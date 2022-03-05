شكرا لقرائتكم خبر عن 55 مخالفة لـ«التدابير الوقائية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، زياراتها الرقابية للمنشآت الصحية؛ للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، ونفذت 213 زيارة، أسفرت عن ضبط 55 مخالفة، وشملت المخالفات عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة، وغسيل الأيدي، والتقيد بالإجراءات الصحية.

على جانب آخر، نصحت «صحة الأحساء» المواطنين والمقيمين، باتباع عدد من الإجراءات للوقاية من الغبار والأتربة، وهي الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، والتأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ بخاج الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

كانت صحة الأحساء قد نفذت مبادرة «في كل مدرسة مسعف»، بالتعاون مع إدارة التعليم وهيئة الهلال الأحمر السعودي ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بهدف الاستعداد ورفع مستوى الوعي في التعامل مع الحالات الطارئة فور وقوعها.