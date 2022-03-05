شكرا لقرائتكم خبر عن سيراليون تدعم استضافة إكسبو 2030 بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، خلال استقباله المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، دعم بلاده لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن قطان هذا الموقف الإيجابي الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

ونقل المستشار قطان خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب سيراليون بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا غير المقيم لدى جمهورية سيراليون د. حسين الدخيل الله.