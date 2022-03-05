شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 4 ملايين لتر مياه لنازحي حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

مياه شرب

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، في محافظة حجة ضخ 3.254.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 655.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فرداً.

مكافحة الأوبئة

ومن جانب آخر، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.445 مستفيدًا خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 174 شخصًا، وعيادة الباطنية 169 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 403 مرضى، كما استفاد من خدمات العزل 31 شخصًا، ومن قسم المختبر 164 مستفيدًا، فيما صرفت الأدوية لـ 746 فردًا، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 12 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 746 شخصًا. وفي الخدمات المساندة استفاد 342 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 10 حملات للرش اليرقي، و4 أنشطة للتخلص من النفايات.

خدمات متنوعة

وقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.662 مستفيدًا خلال المدة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 634 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 279 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم الجراحة والتضميد 99 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 271 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مراجع واحد، وقسم التغذية العلاجية 91 مستفيدًا، وقسم التوليد شخصان اثنان، فيما صرفت الأدوية لـ 1.476 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 56 مستفيدًا، وقسم المختبر 387 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.266 فردًا. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 519 فردًا، وقسم نقل الدم شخص واحد، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.