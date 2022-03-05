شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة فلسفة التخصصات البينية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الملك خالد ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بعد غد، مؤتمر «مستقبل التخصصات البينية في الجامعات السعودية وفق رؤية 2030»، بمشاركة عدد من الباحثين والباحثات والجهات المعنية بالتصنيف والتوظيف، ويستمر يومين، وذلك في المدينة الجامعية بأبها.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. سعد بن دعجم أن المؤتمر يسعى لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في التعليم الجامعي ومواءمتها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن أبرز محاور المؤتمر تتمثل في فلسفة التخصصات البينية، إضافة إلى الفرص والتحديات في بناء وإدارة البرامج البينية في الجامعات السعودية، وكذلك التجارب الدولية في البرامج البينية.

وأكدت المشرف العام على وحدة المناهج والخطط بالجامعة وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر د. أضواء الأحمري استقبال اللجنة لأكثر من 60 ملخصا بحثيا، تم قبول 36 منها، لافتة إلى أن المؤتمر يضم 33 بحثا علميا، وورش عمل تدريبية تتزامن مع الجلسات، كما سيحظى المؤتمر بمشاركات دولية من خبراء عالميين في مجالات التخصصات البينية.