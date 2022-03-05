عاجل : إطلاق صاروخ باليستي على مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت جماعة الحوثي، قبل قليل، صاروخ باليستي، باتجاه محافظة مأرب. وأفادت مصادر خاصة ان جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال والنساء بصاروخ باليستي تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ولم تكشف المصادر عن حجم الخسائر الناتجة عن القصف

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