محمد بن مسعود - الدمام - بعد اتهامه بالفرار من بلاده .. الرئيس الاوكراني يكشف حقيقة هروبه الى السفارة الامريكية في بولندا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تواجده في العاصمة كييف، بعد ساعات من إعلان نائب بالبرلمان أنه فرّ إلى بولندا، ويختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل: “هناك معلومات جديدة كل يومين تفيد بأنني هربت من أوكرانيا، من كييف. أنا هنا حتى الآن، ورئيس مكتبي موجود هنا. لم يهرب أحد إلى أي مكان”.

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وكان النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا قال في مقطع فيديو “لقد تأكد لي للتو أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك”.

وأضاف “سيستمر (زيلينسكي) من هناك في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر”.