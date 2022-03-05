«الذهب الأسود» يقفز لأعلى مستوى.. 118 دولارا للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - في أعلى مستوى له منذ عام 2008، أغلق خام برنت (الجمعة) على سعر 118.11 دولار للبرميل، وارتفع سعر تسليم مايو بنسبة 6.92% خلال جلسة التداول.

وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.