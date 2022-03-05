رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يرافق شحنات أسلحة لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي رافق شحنات أسلحة حتى تصل إلى أوكرانيا، وأضافت الصحيفة، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد بدأت بـ طائرتين ثم وصلت إلى 14 طائرة يوميًا.

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، عن وصول طائرتي مساعدات عسكرية قابلة للانتشار الفوري لـ أوكرانيا، لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها؛ نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها، واحتمالية الغزو الروسي.

وأكدت السفارة الأمريكية في كييف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أن المساعدات العسكرية الأمريكية التي وصلت إلى كييف اليوم، كجزء من مبلغ الـ200 مليون دولار الذي تم التصريح به مؤخرًا؛ لدعم أوكرانيا عسكريًا.

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وأضافت أن المساعدات العسكرية التي وصلت لـ أوكرانيا، اليوم الأحد، احتوت على صناديق ذخيرة وقنابل يدوية، وقنابل تطلق عبر قاذفات محمولة على الكتف.

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 آلاف فرقة عسكرية إلى بولندا، التي تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، لتنضم هذه الفرق إلى 1300 فرقة موجودة بالفعل هناك.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ للبحث عن مخرج من تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها شرق القارة الأوروبية، بالقرب من الحدود الفاصلة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن بايدن حذر بوتين من أن أي غزو روسي لأوكرانيا؛ ستترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية، مؤكدًا أن واشنطن سترد بحزم على أي غزو من قبل موسكو تجاه كييف.

وفي تحذيره للرئيس الروسي، أوضح جو بايدن، أن أي غزو روسي آخر لأوكرانيا، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية كبيرة، مبينًا أن إدارته مستعدة للدبلوماسية وأي سيناريوهات أخرى تجاه روسيا