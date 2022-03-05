الرئيس الأوكراني يكشف مكان تواجده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو جديد يرد فيه على اتهام مسئولين ونواب روس بأنه فر من البلاد.

وأكد زيلينسكي خلال مقطع الفيديو أنه مازال متواجدًا في أوكرانيا، قائلًا: “أعمل في مكتبي في كييف، والجميع هنا”.

يذكر أن صحيفة “التايمز” البريطانية، قالت الجمعة، إن الرئيس زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

وأرسل الكرملين مجموعة من مرتزقة “فاغنر” وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات جرى إحباطها.