محمد بن مسعود - الدمام - التنصل من المسؤولية ونشر الكذب نفاق حقير للغاية .. اعنف رد صيني على الولايات المتحدة بشان أوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وو بين، بأن الولايات المتحدة التي تتهم الصين بالتقاعس في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تحاول التهرب من مسؤوليتها في هذه الأزمة.

وفي تعليقه على الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “إن هذه الطريقة في التنصل من المسؤولية ونشر الكذب هي نفاق حقير للغاية”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف “حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات”، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية “لنزع السلاح من أوكرانيا”، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.