تحذير من “الأرصاد” بشأن استمرار موجة الغبار في بعض مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح مدير المنطقة الوسطى للأرصاد، عايض البلوي، أنه من المتوقع استمرار موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة حتى نهار اليوم (السبت)، مبينًا أن هذه الموجة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من مساء السبت.

وأشار البلوي خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن سرعة الرياح تجاوزت اليوم 45 كم في الساعة، لافتًا إلى أنها أدت إلى انعدام الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق بين المحافظات.

وأضاف أن درجات الحرارة ستشهد تقلبًا طوال فصل الربيع بين الانخفاض والارتفاع حتى نهايته، منوهًا إلى أن أثر العوالق الترابية كان واضحًا على بعض المناطق كالشرقية والرياض، وسيمتد للأجزاء الجنوبية ناحية نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والشرقية.