شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مهرجان «الخزامى» يتيح الفرصة للطَّاقات الشابَّة لعرض منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مهرجان " الخزامى " الذي تنظِّمه إمارة الحدود الشمالية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فعالياته، وذلك في السوق الشعبي بعرعر.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المشرف العام على المهرجان المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة للطاقات الشابة لعرض منتجاتها بالسوق، والتعريف بالمنتجات القديمة والشعبية وخصائصها ومصادرها، وتوسعة مدارك الجميع في أهمية التسويق لها، بالإضافة إلى دمج الأطفال بنسيج المجتمع واكتسابهم سلوكيات مفيدة ، وربطهم بالماضي ، وتطوير عمل الحرفيات والأسر المنتجة من خلال إقامة دورات وورش عمل.

ويشتمل المهرجان الذي يستمر "6" أيام على فعاليات مختلفة، من أبرزها عرض الأكلات الشعبية ، وكيفية تحضيرها وطريقة تقديمها، واستعراض أعمال الحرفيات وأعمال السدو ، والأزياء الشعبية ، والألبسة النسائية ، ومنتجات الألبان، والعبايات ، والعطور، وركن الطفل ، وفنون شعبية ، وفنانون تشكيليون، ومسابقات منوعة ، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية.