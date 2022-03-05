جونسون لـ ماكرون: الحرب في أوكرانيا هي الأسوأ في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى بوريس جونسون، مساء اليوم، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بشأن الوضع الخطير للغاية في أوكرانيا، حسبما أكد مكتب “جونسون” في بيان، نقلته العربية.

وأكد جونسون أن الحرب في أوكرانيا أسوأ حرب تشهدها أوروبا منذ فترة طويلة، فيما اتفق مع ماكرون على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا.

وأكدا “جونسون والرئيس الفرنسي” تعاونهما لمواجهة تصرفات بوتين الوحشية المتزايدة، معبرين عن رفضهما الشديد لقصف منشأة “زابوريجيا” النووية الأوكرانية.

وأكد جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر، خصوصا أنه أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير.

وقال إن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية، متابعًا: “سنفرض المزيد من الضغوط على روسيا بالتنسيق مع أميركا وأوروبا”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني دعم أوكرانيا لحماية الحرية والديمقراطية، وأن بلاده تفعل ما تستطيع لتوفير الدعم لأوكرانيا وفرض الضغوط على روسيا.

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على جانب آخر قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الهجوم الروسي لا يستهدف أوكرانيا فحسب بل أوروبا والعالم بأسره، ويوميا نرى دليلا على ذلك.