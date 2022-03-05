رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، وتسبَّب في عددٍ من القتلى والمصابين.

وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن ألم الرابطة لهذا الحادث المفجع، الذي راح ضحيته عددٌ من المصلين الآمنين، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يَدْحر الإرهاب ويُخْزِيَ أهله، ويحمي الشعب الباكستاني من كل شرّ ومكروه.

وأكّد معاليه، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، الوقوف التام مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة كلِّ أشكال الإرهاب، وجرائمه التي تجرَّد مرتكبوها من معاني الدين والإنسانية، فلم يراعوا حرمة للنفس البشرية ولا قدسية لأماكن العبادة.