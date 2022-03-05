أمانة الرياض تعلن تأجيل فعالية “قاف الرياض” لسوء الأحوال الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تأجيل فعالية “قاف الرياض” التي تشرف عليها إمارة المنطقة، لتقام في الساعة الـ 7 مساء اليوم (السبت)، بدلًا من إقامتها مساء أمس (الجمعة).

وأوضحت الأمانة أن تأجيل الفعالية جاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية، وكذلك حفاظًا على سلامة المشاركين والجمهور.

يذكر أن فعالية “قاف الرياض”، من المقرر أن تقام بساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي.