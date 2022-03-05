اخبار الخليج – وزير الصناعة يجتمع بالممثلة التجارية الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالممثلة التجارية الأمريكية والمحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة السيدة كاثرين تاي بحضور السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الراهنة والتطورات الاقتصادية بين البلدين الصديقين على الصعيد التجاري والاقتصادي كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها الأثر البالغ في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستحداث مجالات وآفاق أوسع للتعاون بينهما على مختلف الأصعدة.