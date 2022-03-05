اخبار الخليج – سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يستقبل رئيس اللجنة البرلمانية بشأن التدقيق البيئي في مجلس العموم البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة، السيد فيليب دن، عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة التدقيق البيئي.

وتم خلال اللقاء، استعراض أطر التعاون الثنائي وشؤون أخرى ذات الصلة بالمجال البيئي، لا سيما التزام مملكة البحرين البيئي بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لدى مشاركة سموه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، الذي عقد في المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو، فضلاً عن المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لإزالة الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035م. كما أشار معالي السفير إلى مذكرتي التفاهم، التي وقعت إحداهما ما بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو)، والأخرى ما بين شركة ألبا وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الهادفتان إلى تبني تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع هدف مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م.