اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في روما يجتمع مع رئيس نقابة الصحفيين الأجانب في الجمهورية الإيطالية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي نائبة الرئيس الأمريكي ويؤكد: العلاقات البحرينية الأمريكية الممتدة منذ عقود تواصل نموها على كافة الأصعدة

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