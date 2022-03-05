زيلينسكي: الأوكرانيون يطردون العدو من ضواحي كييف

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن الشعب الأوكراني يطرد العدو من ضواحي العاصمة كييف.

وتابع الرئيس الأوكراني: “لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤنا قرارا بإغلاق المجال الجوي الأوكراني”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الهجوم الروسي لا يستهدف أوكرانيا فحسب بل أوروبا والعالم بأسره، ويوميا نرى دليلا عل ذلك.

وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، قال المندوب الأوكراني إنه يبدو أن روسيا غاضبة لأن خططها لغزو سريع لأوكرانيا قد فشلت بالفعل.

وأشار إلى أنه لم يسجل أي تغيير في مستوى الإشعاعات النووية في زابوراجيا، مؤكدًا أن تعمد روسيا شن هجوم على منشأة نووية ينتهك جميع اتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وشدد على أنه يجب سحب جميع القوات الروسية من محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وحان الوقت لإغلاق أجواء أوكرانيا ولطرد روسيا من المؤسسات الدولية.