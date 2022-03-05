وزارة الدفاع شريكٌ رئيسيٌّ في معرض الدفاع العالمي 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشارك وزارة الدفاع كشريك رئيسي في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض، خلال المدَّة من 6 – 9 مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبحضور دولي واسع.

وتستعرض وزارة الدفاع في جناحها الذي يحتوي على مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية رحلة تطوير الوزارة، إلى جانب إبراز الدور القيادي للوزارة وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته براً وبحراً وجواً، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

وتنقل الوزارة الحدث الفريد عبر ثمانية معارض مصاحبة في مناطق المملكة، تتيح لمنسوبيها زيارة المعرض والاطلاع على أحدث منظومات الدفاع العالمية، وتشارك عبر عدد من الفعاليات المصاحبة والعروض الجوية والعروض الحية التي تستعرض قدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية، مع تجهيز مستشفى ميداني في المعرض، وطائرات الإخلاء الجوية.

وضمن فعاليات المعرض الثقافية تشارك الوزارة في جَلَسَات الريادة الفكرية، وبرنامج لقاء المشترين، وبرنامج مواهب المستقبل بقطاع الصناعات الدفاعية، وبرنامج دور المرأة ودورها في وزارة الدفاع السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ويُعدُّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية كل عامين، منصةً عالميةً للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.