شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة «التسكين المؤقَّت» لسكان الأحياء المزالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة خدمة طلبات التسكين المؤقت الإلكترونية للمواطنين الساكنين في الأحياء المزالة بجدة لحين استلامهم وحدات سكنية في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أواستلام التعويضات لملاك العقار الساكنين في العقار ومن ذوي الحاجة.

وخَصَّصَت الأمانة الرابط : ‏https://services.jeddah.gov.sa/slum_removals للتسجيل في طلبات التسكين ، إضافة إلى استمرار استقبال الطلبات يدويا في المكتب الميداني للجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.