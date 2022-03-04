غانا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل فخامة الرئيس أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق لمعاليه.

ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غانا بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى فخامة الرئيس أدو خلال الاستقبال، دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.