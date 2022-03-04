محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : الرئيس بوتين يفاجئ الجميع ويعلن استعداده لوقف الحرب ويضع هذه الشروط

جرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.

وقال بوتين، إن إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول بكل مطالب موسكو.

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وأشار الكرملين إلى أن هذا الاتصال الذي أتى بمبادرة من ألمانيا، أكد أن موسكو منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن يتم تلبية كل المطالب الروسية.

وأوضح الكرملين أنه تم التعبير عن الأمل في أن يتخذ ممثلو كييف موقفًا منطقيًا خلال الجولة الثالثة من المحادثات.

من جانبه، أكد بوتين للمستشار الألماني أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية، معتبرًا الاتهامات بهذا الخصوص مفبركة، بحسب الكرملين.

يذكر أنه من بين المطالب التي ذكرها الرئيس بوتين، اعتماد أوكرانيا الحياد وتخليها عن النووي واجتثاث النازية فيها، بالإضافة إلى الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيادة المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.