صدمة بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر الجميع حول العالم، ما ستنتهي إليه المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، بعد 9 أيام من اندلاع الصراع العسكري بينهما والذي طالت تداعياته الدول كافة.

إلا أن تصريح وزير الدفاع الروسي، الذي أدلى به منذ قليل، كان صادمًا، حيث أكد أن المحادثات مع أوكرانيا لم تحقق أي نتائج.

على جانب الثاني قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، عن بلاده لا تثق بالاتحاد الروسي على الإطلاق “لذا نريد وساطة دولية مسؤولة”.

وفي وقت سابق من اليوم، جمعت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك لبحث الوضع في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويغو أبلغ غوتيريش بأن الغرب لم يرغم كييف على وقف الإبادة الجماعية جنوب شرقي أوكرانيا.

فميا اتفقا شويغو وغوتيريش على تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار العمل الإنساني في أوكرانيا، كما أبلغ وزير الدفاع الروسي الأمين العام بأسباب اتخاذ القرار بتنفيذ عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا.

أخبار قد تهمك

وأكد الوزير الروسي أن القوات الروسية فتحت ممرات آمنة للمدنيين بمناطق باتت تحت سيطرتها، مشددا أن القوات الروسية تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.