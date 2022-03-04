فيديو.. لحظة تدمير دبابة روسية بصاروخ “جافلين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو، لحظة تدمير دبابة روسية، بواسطة صاروخ من نوع “جافلين”، في إحدى المدن الأوكرانية، التي تشهد صراعًا بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية.
وظهر في الفيديو، رصد إحدى الطائرات الأوكرانية، للدبابة الروسية وتحديد موقعها بدقة، ثم أطلقت عليها صاروخ من نوع “جافلين”، لتدمرها في الحال.
الجدير بالذكر أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، طالب الرئيس فلاديمير بوتين، بإصدار أوامره بفتح العاصمة الأوكرانية كييف وسائر المدن الأوكرانية الأخرى، في تاسع أيام الغزو.
وقال قديروف في رسالة وجهها إلى الرئيس بوتين عبر قناة تلغرام: “أناشدكم إصدار أوامركم لمقاتلينا لكي يدخلوا خاركوف وكييف وسائر المدن (الأوكرانية) الأخرى في أسرع وقت”.
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