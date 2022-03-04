الليلة لقاء «مؤجّل» يجمع النجمة والمحرق بدوري زين السلاوي

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توقف ما يقارب 22 يومًا، تستأنف اليوم (السبت) مباريات دوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك بعد أن أنهى منتخبنا الأول لكرة السلة مبارياته التي خاضها أمام المنتخبين السوري والكازاخستاني، ضمن النافدة الثانية لتصفيات كاس العالم 2023.

وستكون صالة زين الليلة على موعد لاحتضان مواجهة النجمة والمحرق «المؤجلة» عند الساعة 7:30 ضمن الدور السداسي لحساب الجولة الخامسة، على أن تستكمل مباريات ذات الجولة يوم غد (الأحد) بإقامة مواجهتين مثيرتين الأولى تجمع الغريمين الأهلي والمنامة، والبحرين أمام الحالة.

المنافسة بينهما أخذت ذروتها بعد النتائج الأخيرة التي شهدتها المباريات قبل توقف الدوري، خصوصا على المركزين الثالث والرابع الذي بات محصورا بين الأربعة، وهم المحرق والحالة والنجمة والبحرين، رغم تفاوت عدد المباريات التي لعب حتى الان.

ويشير الترتيب الأخير على النحو الآتي: المنامة والأهلي رصيدهما 6 نقاط من 4 مباريات، يليهما النجمة 5 نقاط من 4 مباريات، الحالة 4 نقاط من 3 مباريات، البحرين نقطتان من مباراتين، المحرق نقطة واحدة من مواجهة واحدة.