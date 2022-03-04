لا تفوّتوا حضور قرية Beyon Money للفورمولا واحد

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، بالتعاون «Beyon Money»، أمس، قرية «Beyon Money» للفورمولا واحد، وذلك ضمن الحملة الترويجية لانطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022.
وتستمر قرية «Beyon Money» للفورمولا واحد بفتح أبوابها للجماهير من محبي وعشاق رياضة السيارات حتى الخميس 17 مارس وذلك في مجمع 338 يوميا من 6 مساء حتى 11 مساء وذلك خلال أيام الأسبوع، أما عطلة نهاية الأسبوع فمن الساعة 12 ظهرا حتى 11 مساء. والجميع مدعو لحضور القرية الترفيهية والاستمتاع بفعالياتها وسيكون الدخول مجانا.
جميع محبي وعشاق رياضة السيارات والفورمولا واحد مدعوون لقرية «Beyon Money» للفورمولا واحد للاستمتاع بالفعاليات العديدة المقدمة، إذ تشمل القرية على حفلات دي جي، عرض لسيارة محاكاة للفورمولا واحد لموسم 2022، فعالية التصوير مع كأس البطولة العالمية وفعالية الآي سبورت مركز لبيع تذاكر سباق «عصر جديد» ولبيع بضائع حلبة البحرين الدولية، وقرية للحرف.
وستجوب قرية «Beyon Money» للفورمولا واحد العديد من الفرق المتجولة والمتنوعة، علاوة على الفعاليات العائلية. فلا تفوتوا فرصة الحضور في هذه القرية الترفيهية.
يذكر أن قرية الفورمولا واحد مدعومة بالكامل من شركة «Beyon Money»، إذ تتخذ من هذه الفعالية منصة لتعريف الزبائن بالخدمات التي تقدمها. ويمكن للجمهور أيضا زيارة موقع Beyon Money في القرية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية مثل إتاحة الفرصة للمشاركة في كشك التصوير بزاوية 360 والشاشة التفاعلية الرقمية، فضلا عن التفاعل مع أعضاء الفريق الذين سيحضرون لشرح خدمات التي تقدمها Beyon Money.
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