ختام التجارب الرسمية لبطولة الفورمولا 2 و3

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» التجارب الرسمية لبطولة الفورمولا 2 والفورمولا 3، وذلك بعد انطلاق البطولتين لمدة ثلاثة أيام استعدادًا لانطلاق جولتهما الأولى خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022.

واستمرت التجارب الرسمية لثلاثة أيام، وذلك في أولى فعاليات البطولتين اللتين تنطلقان كسباق مساند وجولة افتتاحية خلال سباق «عصر جديد» وذلك في الفترة من 18 حتى 20 مارس الجاري، ليكون حدثًا تاريخيًا لرياضة السيارات، إذ تدخل بطولة الفورمولا واحد حقبة جديدة من اللوائح والقوانين، والتي تعد بسباقات مذهلة وغير متوقعة.

وخلال الفترة الصباحية من تجارب الفورمولا 3 فقد تمكن سائق فريق هيتش غراند بري ايساك هادجير محققا أسرع لفة في 1 دقيقة و47.247 ثانية، ثانيا جاك كروفورد بفارق 0.381 ثانية، وفي المركز الثالث جورج ساسي، رابعًا كايو كولي.

أما الفترة المسائية فتصدرها رومان ستانيك سائق فريق تريدنت محققًا أسرع لفة في 1 دقيقة و48.182 ثانية، ثانيًا ريسي يوشيجيما سائق فريق فان اميرسفورت ريسنغ وئلك بفارق 0.616 ثانية وفي المركز الثالث زاني مالوني سائق فريق تريدنت وذلك في 1 دقيقة 48.807 ثانية.

بطولة الفورمولا 2 تصدرها فيليبي دروقوفتش سائق فريق أم بي موتورسبورت محققًا أسرع لفة في 1 دقيقة و44.911 ثانية بعد تحقيقه لـ24 لفة، وفي المركز الثاني كليمنت نوفولاك زميله في الفريق وبفارق 0.972 ثانية فقط، وفي المركز الثالث جوري فايبس سائق فريق هيتش غراند بري محققًا أسرع لفة في 1 دقيقة و45.978 ثانية، رابعًا سائق فريق كارلين ليام لاوسون، خامسًا زميله في الفريق لاقون سارجنت.

وتستعد الحلبة لاستقبال جماهيرها الأسبوع المقبل يومي الجمعة والسبت الموافق 11 و12 مارس خلال التجارب الرسمية لبطولة الفورمولا واحد.