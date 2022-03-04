اليوم سحب قرعة خليجي 38 للطائرة واللجنة المنظمة جاهزة

محمد بن مسعود - الدمام - تجرى اليوم السبت مراسم سحب قرعة بطولة الأندية الخليجية الـ38 للكرة الطائرة التي تحتضنها مملكة البحرين من 4 لغاية 13 مارس 2022 بمشاركة أربعة أندية، هي الأهلي «ممثل الوطن»، القادسية الكويتي، الكامل والوافي العماني، الشرطة القطري حامل اللقب، وذلك بفندق ميريكيور جراند السيف.

وستتم إعادة القرعة التي أجريت مسبقا بعد انسحاب كل من الهلال السعودي والنصر الإماراتي، كما سيعقد اليوم اجتماع الاستعلام المبدئي والفني الذي سيتم خلاله الإجابة وتوضيح كل الجوانب الفنية والتنظيمية بحضور جميع أعضاء اللجان العاملة وممثلي الأندية المشاركة.

وقد أكملت لجنة الملاعب برئاسة جعفر ابراهيم من تجهيز الملاعب كافة وتخطيطها، وتهيئة ملاعب التدريب كافة لانطلاق الحدث الخليجي ابتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022.

وانتظمت الوفود الأربعة ابتداء من الجمعة بفندق البطولة رسميا بعد اكتمال وصولهم مع باقي اعضاء اللجنة الفنية والحكام إلى ارض المملكة، كما خاضت الفرق تدريباتها على الصالة الرئيسية وفق جدول الحصص التدريبية المعد سلفا.

القطان حقق اللقب لاعبًا ومدربًا.. فهل يكرر رضا الإنجاز؟

يُعد اللاعب الدولي والمدرب السابق عيسى القطان الوحيد الذي أحرز لقب بطولة الأندية الخليجية للكرة الطائرة لاعبًا ومدربًا، إذ توج باللقب لاعبًا مع الوحدة في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين 1989، وهو بالمناسبة أول نادٍ بحريني يحرز البطولة، كما استطاع القطان أن يحرز اللقب مدربًا مع النجمة في النسخة الثالثة والعشرين التي نظمتها سلطنة عمان عام 2004.

اللاعب الدولي وعملاق الكرة الطائرة البحرينية رضا علي الذي يشرف على قيادة القادسية الكويتي حاليًا حقق اللقب الخليجي لاعبًا مع نادي النصر في نسخة 1993 التي اقيمت بمملكة البحرين وحقق المركز الثاني مرتين لاعبًا أيضًا في نسختي 2006 بالكويت مع النصر البحريني ونسخة 2013 بالبحرين مع النصر البحريني كذلك، بينما لم يحققها مدربًا مع أي ناٍد، فهل يتمكن في هذه النسخة من الفوز بها مدربًا؟